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Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

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05.11.2026 13:11:01

Heidelberg Materials Outperform

Heidelberg Materials
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 211 auf 217 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal des Baustoffkonzerns habe seine Vermutung anlässlich der Hochstufung der Aktie im Oktober bestätigt - die Fundamentaldaten seien solider, als es der Aktienkurs impliziere, schrieb Anthony Codling am Donnerstag im Nachklang der Quartalszahlen./rob/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:58 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:58 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Heidelberg Materials Outperform
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
177.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.60%
Analyst Name::
Anthony Codling 		KGV*:
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12:22 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
08:40 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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