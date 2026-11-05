Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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Heidelberg Materials Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 211 auf 217 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal des Baustoffkonzerns habe seine Vermutung anlässlich der Hochstufung der Aktie im Oktober bestätigt - die Fundamentaldaten seien solider, als es der Aktienkurs impliziere, schrieb Anthony Codling am Donnerstag im Nachklang der Quartalszahlen./rob/ajx/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:58 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Outperform
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
217.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
177.60 €
|
Abst. Kursziel*:
22.18%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
177.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.60%
|
Analyst Name::
Anthony Codling
|
KGV*:
-
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