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DAX-Entwicklung 13.11.2026 17:58:12

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Beim DAX standen die Signale letztendlich auf Stabilisierung.

Der DAX schloss nahezu unverändert (minus 0.06 Prozent) bei 26’756.70 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2.205 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.280 Prozent tiefer bei 26’697.03 Punkten in den Freitagshandel, nach 26’771.88 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’832.82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26’678.35 Punkten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der DAX bereits um 3.65 Prozent zu. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 25’259.90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, notierte der DAX bei 26’299.74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der DAX einen Wert von 24’041.62 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.04 Prozent aufwärts. Bei 27’001.67 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’863.81 Zählern.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Brenntag SE (+ 2.12 Prozent auf 58.66 EUR), EON SE (+ 1.67 Prozent auf 19.47 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.39 Prozent auf 40.11 EUR), Deutsche Börse (+ 1.04 Prozent auf 330.40 EUR) und Allianz (+ 1.02 Prozent auf 477.20 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Infineon (-4.29 Prozent auf 49.88 EUR), HOCHTIEF (-2.14 Prozent auf 374.40 EUR), MTU Aero Engines (-1.62 Prozent auf 351.60 EUR), Heidelberg Materials (-1.25 Prozent auf 177.15 EUR) und Vonovia SE (-0.98 Prozent auf 16.76 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im DAX auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 7’296’552 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 238.161 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.93 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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