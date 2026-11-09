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09.11.2026 15:58:15
Starker Wochentag in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind
Der DAX macht heute Gewinne.
Am Montag geht es im DAX um 15:40 Uhr via XETRA um 1.31 Prozent auf 26’157.55 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.146 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.020 Prozent auf 25’815.30 Punkte an der Kurstafel, nach 25’820.36 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26’189.24 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’793.06 Zählern.
So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25’087.27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 26’319.45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der DAX einen Wert von 23’569.96 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.59 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’692.90 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im DAX aktuell
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Infineon (+ 5.30 Prozent auf 48.18 EUR), Commerzbank (+ 4.76 Prozent auf 40.03 EUR), Siemens Energy (+ 4.17 Prozent auf 123.02 EUR), Airbus SE (+ 4.15 Prozent auf 204.50 EUR) und Heidelberg Materials (+ 3.19 Prozent auf 179.35 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Healthineers (-3.11 Prozent auf 43.27 EUR), HOCHTIEF (-2.68 Prozent auf 355.80 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2.37 Prozent auf 41.23 EUR), Symrise (-2.26 Prozent auf 94.16 EUR) und Deutsche Börse (-1.63 Prozent auf 314.80 EUR).
Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2’211’870 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 237.935 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf
Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.32 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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