Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Heidelberg Materials-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 84.00 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.190 Heidelberg Materials-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 174.85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 208.15 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 108.15 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Heidelberg Materials eine Börsenbewertung in Höhe von 31.05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch