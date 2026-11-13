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13.11.2026 17:58:12
Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen
Kaum verändert zeigte sich der LUS-DAX am Freitagabend.
Am Freitag beendete der LUS-DAX den Handel nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 26’750.00 Punkten.
Bei 26’645.00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26’834.00 Punkten den höchsten Stand markierte.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25’306.00 Punkte. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 26’411.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24’058.00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8.89 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 27’000.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 2.12 Prozent auf 58.66 EUR), EON SE (+ 1.67 Prozent auf 19.47 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.39 Prozent auf 40.11 EUR), Deutsche Börse (+ 1.04 Prozent auf 330.40 EUR) und Allianz (+ 1.02 Prozent auf 477.20 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Infineon (-4.29 Prozent auf 49.88 EUR), HOCHTIEF (-2.14 Prozent auf 374.40 EUR), MTU Aero Engines (-1.62 Prozent auf 351.60 EUR), Heidelberg Materials (-1.25 Prozent auf 177.15 EUR) und Vonovia SE (-0.98 Prozent auf 16.76 EUR) unter Druck.
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 7’296’552 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 238.161 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf
Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.39 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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