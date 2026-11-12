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Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

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16.11.2026 08:06:38

Heidelberg Materials Buy

Heidelberg Materials
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 286 auf 282 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Robuste Absatzvolumina in Europa, höhere Preise und ein Vorgeschmack auf die Kostensenkungsmaßnahmen dürften das Vertrauen in die Erwartungen stärken, gerade angesichts niedriger Vergleichswerte im ersten Quartal, schrieb Glynis Johnson am Freitag. Zudem hätten die Heidelberger noch genügend Spielraum für weitere Zukäufe und Aktienrückkäufe, was die Anlagestory zusätzlich attraktiv mache. Die Aktien erschienen auch nach der jüngsten Rally noch nicht teuer./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 13:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2026 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
282.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
175.95 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
179.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
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08:06 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
05.11.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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