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05.11.2026 13:17:13

Heidelberg Materials Buy

Heidelberg Materials
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 210 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ben Rada Martin hob am Donnerstag seine Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 6 Prozent an. Der Baustoffkonzern zähle zu den wenigen, die strukturelles Ergebniswachstum auf einem vernünftigen Bewertungsniveau böten, und dabei nicht auf eine klare Absatzerholung angewiesen seien, schrieb er./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
220.00 €
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Buy 		Kurs*:
177.35 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
176.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Ben Rada Martin 		KGV*:
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