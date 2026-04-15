Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
249.80CHF
5.00CHF
2.04 %
09:07:25
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
15.04.2026 07:34:33
Hannover Rück Underweight
Hannover Rück
251.09 CHF 0.04%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 239 Euro auf "Underweight" belassen. Im ersten Quartal habe es nur geringe Großschäden gegeben, schrieb Ivan Bokhmat am Dienstagabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Rückversicher. Es gebe aber immense Währungseinflüsse. Die April-Erneuerungsrunde sieht er schwächer./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
239.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
272.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.39%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
273.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.58%
|
Analyst Name::
Ivan Bokhmat
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Hannover Rück
|
14.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX mittags (finanzen.ch)
|
14.04.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX steigt (finanzen.ch)
|
14.04.26