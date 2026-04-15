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Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

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15.04.2026 07:34:33

Hannover Rück Underweight

Hannover Rück
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 239 Euro auf "Underweight" belassen. Im ersten Quartal habe es nur geringe Großschäden gegeben, schrieb Ivan Bokhmat am Dienstagabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Rückversicher. Es gebe aber immense Währungseinflüsse. Die April-Erneuerungsrunde sieht er schwächer./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
239.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
272.80 € 		Abst. Kursziel*:
-12.39%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
273.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.58%
Analyst Name::
Ivan Bokhmat 		KGV*:
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