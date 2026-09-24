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DAX-Marktbericht 24.09.2026 17:58:12

XETRA-Handel DAX verbucht schlussendlich Verluste

XETRA-Handel DAX verbucht schlussendlich Verluste

So performte der DAX am Donnerstag zum Handelsschluss.

Beiersdorf
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Zum Handelsende verlor der DAX im XETRA-Handel 0.61 Prozent auf 25’255.92 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.125 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.581 Prozent schwächer bei 25’263.11 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25’410.63 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25’424.21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’164.20 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Minus von 0.924 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 24.08.2026, den Stand von 26’106.60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24’740.36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, lag der DAX bei 23’666.81 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.92 Prozent. Bei 26’618.74 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21’863.81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Beiersdorf (+ 2.98 Prozent auf 78.18 EUR), Hannover Rück (+ 2.21 Prozent auf 259.00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.99 Prozent auf 512.60 EUR), Allianz (+ 1.48 Prozent auf 419.20 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1.21 Prozent auf 368.10 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Infineon (-3.94 Prozent auf 56.26 EUR), Rheinmetall (-3.41 Prozent auf 990.00 EUR), Scout24 (-3.25 Prozent auf 68.50 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2.85 Prozent auf 70.82 EUR) und BMW (-2.45 Prozent auf 56.46 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 7’121’209 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 210.434 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.63 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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