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DAX aktuell 25.09.2026 12:26:15

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag fester

DAX-Handel am Freitagmittag.

Siemens Energy
136.46 CHF 2.22%
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Um 12:09 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0.76 Prozent auf 25’459.43 Punkte an der DAX-Kurstafel. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2.111 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.694 Prozent fester bei 25’441.79 Punkten in den Freitagshandel, nach 25’266.53 Punkten am Vortag.

Bei 25’383.12 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25’529.33 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der DAX bereits um 0.125 Prozent zurück. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 25.08.2026, den Wert von 26’266.14 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 25.06.2026, einen Stand von 24’994.83 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23’534.83 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3.75 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’618.74 Punkten. 21’863.81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 3.10 Prozent auf 146.50 EUR), Commerzbank (+ 2.63 Prozent auf 42.15 EUR), Deutsche Bank (+ 2.33 Prozent auf 31.65 EUR), adidas (+ 2.28 Prozent auf 145.50 EUR) und HOCHTIEF (+ 1.86 Prozent auf 404.40 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Airbus SE (-1.70 Prozent auf 191.08 EUR), Rheinmetall (-1.37 Prozent auf 976.40 EUR), BASF (-0.67 Prozent auf 51.95 EUR), Hannover Rück (-0.15 Prozent auf 258.60 EUR) und Scout24 (-0.07 Prozent auf 68.45 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1’932’731 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 215.212 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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