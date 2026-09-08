Hannover Rück 233.24 CHF -2.21% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück von 360 auf 325 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die im Vergleich zu Wettbewerbern unnormal niedrige Bewertung impliziere, dass der branchenführend hohe Reservepuffer auf einem Tiefpunkt eingepreist werde, schrieb Philip Kett am Dienstag. Relative Stärke durch diese Puffer dürfte aber künftig in einem Umfeld wieder sinkender Preise an Bedeutung gewinnen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 11:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.