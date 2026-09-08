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Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

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08.09.2026
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09.09.2026 06:09:56

Hannover Rück Buy

Hannover Rück
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück von 360 auf 325 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die im Vergleich zu Wettbewerbern unnormal niedrige Bewertung impliziere, dass der branchenführend hohe Reservepuffer auf einem Tiefpunkt eingepreist werde, schrieb Philip Kett am Dienstag. Relative Stärke durch diese Puffer dürfte aber künftig in einem Umfeld wieder sinkender Preise an Bedeutung gewinnen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 11:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
325.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
247.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
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06:09 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
17.08.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
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