Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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Hannover Rück Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück von 360 auf 325 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die im Vergleich zu Wettbewerbern unnormal niedrige Bewertung impliziere, dass der branchenführend hohe Reservepuffer auf einem Tiefpunkt eingepreist werde, schrieb Philip Kett am Dienstag. Relative Stärke durch diese Puffer dürfte aber künftig in einem Umfeld wieder sinkender Preise an Bedeutung gewinnen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
325.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
249.00 €
|
Abst. Kursziel*:
30.52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
247.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.58%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rück
|
08.09.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
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|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.ch)
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08.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
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|Jefferies & Company Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
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