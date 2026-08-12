Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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Hannover Rück Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Die Hannoveraner seien gut positioniert in einem sich abschwächenden Umfeld für Rückversicherungen, schrieb Michael Christodoulou am Mittwoch. Sie dürften weiterhin steigende Gewinne ausweisen und Dividenden zahlen. Disziplin bei den rückversicherten Volumina und bei den Kosten sollten kurzfristig helfen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
330.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
248.60 €
|
Abst. Kursziel*:
32.74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
248.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.85%
|
Analyst Name::
Michael Christodoulou
|
KGV*:
-
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