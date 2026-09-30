Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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30.09.2026 18:00:38
So stuften die Analysten die Hannover Rück-Aktie im vergangenen Monat ein
Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Hannover Rück-Aktie abgegeben.
Die Hannover Rück-Aktie wurde im September 2026 von 3 Analysten analysiert.
2 Analysten empfehlen die Hannover Rück-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 300,33 EUR für die Hannover Rück-Aktie, was einem Anstieg von 47,93 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 252,40 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|18.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|325,00 EUR
|28,76
|09.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|330,00 EUR
|30,74
|08.09.2026
|Barclays Capital
|246,00 EUR
|-2,54
|04.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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