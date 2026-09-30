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Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

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Einstufungen 30.09.2026 18:00:38

So stuften die Analysten die Hannover Rück-Aktie im vergangenen Monat ein

So stuften die Analysten die Hannover Rück-Aktie im vergangenen Monat ein

Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Hannover Rück-Aktie abgegeben.

Hannover Rück
235.04 CHF -1.89%
Kaufen Verkaufen

Die Hannover Rück-Aktie wurde im September 2026 von 3 Analysten analysiert.

2 Analysten empfehlen die Hannover Rück-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 300,33 EUR für die Hannover Rück-Aktie, was einem Anstieg von 47,93 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 252,40 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--18.09.2026
Jefferies & Company Inc.325,00 EUR28,7609.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)330,00 EUR30,7408.09.2026
Barclays Capital246,00 EUR-2,5404.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Hannover Rück
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