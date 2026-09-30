So stuften die Analysten die Hannover Rück-Aktie im vergangenen Monat ein

Die Hannover Rück-Aktie wurde im September 2026 von 3 Analysten analysiert.

2 Analysten empfehlen die Hannover Rück-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 300,33 EUR für die Hannover Rück-Aktie, was einem Anstieg von 47,93 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 252,40 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 18.09.2026 Jefferies & Company Inc. 325,00 EUR 28,76 09.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 330,00 EUR 30,74 08.09.2026 Barclays Capital 246,00 EUR -2,54 04.09.2026

Redaktion finanzen.ch