Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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25.09.2026 10:02:17
DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Hannover Rück-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Hannover Rück-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Hannover Rück-Papier bei 249.20 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 40.128 Hannover Rück-Anteilen. Die gehaltenen Hannover Rück-Papiere wären am 24.09.2026 10’393.26 EUR wert, da der Schlussstand 259.00 EUR betrug. Damit wäre die Investition 3.93 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Hannover Rück belief sich jüngst auf 30.56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
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