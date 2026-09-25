DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Hannover Rück-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Hannover Rück-Papier bei 249.20 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 40.128 Hannover Rück-Anteilen. Die gehaltenen Hannover Rück-Papiere wären am 24.09.2026 10’393.26 EUR wert, da der Schlussstand 259.00 EUR betrug. Damit wäre die Investition 3.93 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Hannover Rück belief sich jüngst auf 30.56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch