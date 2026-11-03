Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882
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Grand City Properties Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Grand City Properties von 9,00 auf 7,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler reduzierte in einer Branchenstudie am Dienstag die Schätzungen für den europäischen Immobiliensektor wegen gestiegener Marktzinsen. Diese bedeuteten höhere Finanzierungskosten für die Unternehmen. Die Bewertungen der Portfolios dürften sinken und Verkäufe erschwert werden./rob/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Hold
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
7.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
7.11 €
|
Abst. Kursziel*:
5.49%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
7.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.74%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Grand City Properties S.A.
|
31.10.26
|Was Analysten von der Grand City Properties-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
22.10.26
|SDAX aktuell: SDAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.ch)
|
22.10.26
|XETRA-Handel SDAX zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
21.10.26
|LEG Immobilien-Aktie gefragt: Grand City Properties kauft 20 Prozent der Anteile (Dow Jones)
|
21.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
21.10.26
|SDAX aktuell: SDAX liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
15.10.26
|SDAX aktuell: SDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.ch)
Analysen zu Grand City Properties S.A.
|12:26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|14.11.24
|Grand City Properties Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Grand City Properties S.A.
|6.69
|2.44%
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