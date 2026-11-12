Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882
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12.11.2026 10:41:38
Grand City Properties Hold
Grand City Properties
7.22 CHF 0.43%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grand City Properties mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothaeusler wertete den Zwischenbericht am Mittwoch wegen der erhöhten Prognose positiv. Sie sei der LEG-Beteiligung und stabiler operativer Entwicklung zu verdanken./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Hold
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
7.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
8.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.54%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
7.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.58%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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