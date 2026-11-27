Am 27.11.2021 wurde die Morgan Stanley-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 97.93 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Morgan Stanley-Papier investiert hätte, hätte er nun 10.211 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’710.92 USD, da sich der Wert einer Morgan Stanley-Aktie am 25.11.2026 auf 167.55 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’710.92 USD entspricht einer Performance von +71.09 Prozent.

Morgan Stanley markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 261.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch