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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Morgan Stanley-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Morgan Stanley von vor 5 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Morgan Stanley-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 27.11.2021 wurde die Morgan Stanley-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 97.93 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Morgan Stanley-Papier investiert hätte, hätte er nun 10.211 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’710.92 USD, da sich der Wert einer Morgan Stanley-Aktie am 25.11.2026 auf 167.55 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’710.92 USD entspricht einer Performance von +71.09 Prozent.
Morgan Stanley markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 261.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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