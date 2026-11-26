Am Donnerstag klettert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 2.22 Prozent auf 17’255.44 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 85.573 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 1.21 Prozent fester bei 17’084.43 Punkten in den Handel, nach 16’880.78 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17’084.43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17’274.86 Punkten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 2.66 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’332.77 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wurde der SDAX mit 18’642.01 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wurde der SDAX mit 16’325.95 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0.578 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell ASTA Energy Solutions (+ 7.41 Prozent auf 40.60 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 6.88 Prozent auf 7.46 EUR), Vincorion (+ 6.02 Prozent auf 15.85 EUR), Grand City Properties (+ 5.84 Prozent auf 8.52 EUR) und Basler (+ 5.12 Prozent auf 22.60 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil EVOTEC SE (-2.51 Prozent auf 2.48 EUR), Drägerwerk (-1.80 Prozent auf 120.00 EUR), HelloFresh (-0.57 Prozent auf 3.30 EUR), Deutsche Euroshop SE (-0.25 Prozent auf 16.00 EUR) und Einhell Germany vz (-0.15 Prozent auf 66.60 EUR).

Welche SDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 645’242 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5.362 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8.81 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch