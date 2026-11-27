Um 12:09 Uhr legt der SDAX im XETRA-Handel um 1.09 Prozent auf 17’428.23 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 85.182 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17’289.15 Zählern und damit 0.281 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17’240.68 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17’289.15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17’490.83 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 3.69 Prozent zu. Der SDAX stand vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 18’373.06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’952.55 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16’540.29 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0.418 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit LPKF Laser Electronics (+ 7.18 Prozent auf 7.76 EUR), SMA Solar (+ 5.84 Prozent auf 46.74 EUR), OHB SE (+ 5.62 Prozent auf 203.00 EUR), Vincorion (+ 5.44 Prozent auf 16.57 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 4.53 Prozent auf 41.50 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Ottobock (-2.00 Prozent auf 39.30 EUR), 1&1 (-1.74 Prozent auf 25.35 EUR), STO SE (-1.12 Prozent auf 96.70 EUR), HAMBORNER REIT (-0.85 Prozent auf 4.08 EUR) und Grand City Properties (-0.83 Prozent auf 8.39 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SDAX auf

Aktuell weist die SGL Carbon SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 197’036 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5.340 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 1.31 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.83 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch