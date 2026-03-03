Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882
9.60CHF
0.14CHF
1.49 %
13:10:45
BRXC
04.03.2026 11:13:56
Grand City Properties Buy
Grand City Properties
9.60 CHF 1.49%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Geschäftsergebnisse für 2025 seien solide gewesen, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Die Aktientausch-Offerte von Aroundtown werde vom Management von Grand City Property unterstützt./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Buy
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
13.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10.62 €
|
Abst. Kursziel*:
27.12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.12%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Grand City Properties S.A.
