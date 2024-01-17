Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Grand City Properties Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Grand City Properties auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die deutschen Wohnimmobilienfirmen böten theoretisch eine einfache und attraktive Anlagestory, die aber nicht funktioniere, schrieb Paul May in einer Branchenbetrachtung vom Montag. Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien erklärt er sich mit den niedrigen Barmittelzuflüssen (AFFO) der Unternehmen aufgrund hoher laufender Kosten. Zudem erschwerten nicht-standardisierte Kennziffern die Bewertung. Insgesamt sieht May auf dem aktuellen Bewertungsniveau keine attraktiven Anlagemöglichkeiten im deutschen Wohnimmobilienbereich./gl/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Underweight
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
11.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.09%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
10.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.93%
|
Analyst Name::
Paul May
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Grand City Properties S.A.
|
12.09.25
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
31.08.25
|August 2025: Analysten sehen Potenzial bei Grand City Properties-Aktie (finanzen.net)
|
06.08.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
|
06.08.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt mittags zurück (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
29.07.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX mittags in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Grand City Properties S.A.
|11:30
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|09.09.25
|Grand City Properties Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Grand City Properties Kaufen
|DZ BANK
|11:30
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|09.09.25
|Grand City Properties Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Grand City Properties Kaufen
|DZ BANK
|09.09.25
|Grand City Properties Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Grand City Properties Kaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:30
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|14.11.24
|Grand City Properties Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.24
|Grand City Properties Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.24
|Grand City Properties Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.25
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Grand City Properties S.A.
|8.71
|-0.33%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:07
|
Bernstein Research
Fraport Outperform
|12:06
|
Bernstein Research
AIR France-KLM Market-Perform
|12:03
|
Bernstein Research
easyJet Market-Perform
|12:03
|
Bernstein Research
International Consolidated Airlines Outperform
|12:00
|
Bernstein Research
Ryanair Outperform
|11:58
|
Bernstein Research
Lufthansa Market-Perform
|11:30
|
Barclays Capital
Grand City Properties Underweight