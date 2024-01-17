Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’110 -0.3%  SPI 16’828 -0.4%  Dow 45’883 0.1%  DAX 23’612 -0.6%  Euro 0.9341 -0.1%  EStoxx50 5’433 -0.1%  Gold 3’693 0.4%  Bitcoin 91’262 -0.5%  Dollar 0.7913 -0.4%  Öl 67.4 0.0% 
Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882

8.71
CHF
-0.03
CHF
-0.33 %
17.01.2024
BRXC
16.09.2025 11:30:56

Grand City Properties Underweight

Grand City Properties
8.71 CHF -0.33%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Grand City Properties auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die deutschen Wohnimmobilienfirmen böten theoretisch eine einfache und attraktive Anlagestory, die aber nicht funktioniere, schrieb Paul May in einer Branchenbetrachtung vom Montag. Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien erklärt er sich mit den niedrigen Barmittelzuflüssen (AFFO) der Unternehmen aufgrund hoher laufender Kosten. Zudem erschwerten nicht-standardisierte Kennziffern die Bewertung. Insgesamt sieht May auf dem aktuellen Bewertungsniveau keine attraktiven Anlagemöglichkeiten im deutschen Wohnimmobilienbereich./gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 05:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 05:14 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Underweight
Unternehmen:
Grand City Properties S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
11.00 € 		Abst. Kursziel*:
-9.09%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
10.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.93%
Analyst Name::
Paul May 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Grand City Properties S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Grand City Properties S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:30 Grand City Properties Underweight Barclays Capital
09.09.25 Grand City Properties Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.25 Grand City Properties Buy Jefferies & Company Inc.
22.08.25 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.25 Grand City Properties Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
