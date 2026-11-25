Im SDAX geht es im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.03 Prozent aufwärts auf 17’037.02 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 85.790 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0.017 Prozent tiefer bei 17’028.67 Punkten, nach 17’031.51 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Mittwoch bei 17’021.08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17’138.44 Punkten erreichte.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1.36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bewegte sich der SDAX bei 18’106.58 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’541.82 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wurde der SDAX auf 16’159.14 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1.84 Prozent abwärts. Bei 19’325.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Punkten.

Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 7.14 Prozent auf 1.04 EUR), Sixt SE St (+ 4.07 Prozent auf 74.15 EUR), Grand City Properties (+ 3.66 Prozent auf 7.93 EUR), OHB SE (+ 3.56 Prozent auf 186.20 EUR) und Dürr (+ 2.63 Prozent auf 16.42 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4.44 Prozent auf 58.10 EUR), PVA TePla (-4.05 Prozent auf 23.68 EUR), PNE (-3.22 Prozent auf 3.91 EUR), ATOSS Software (-3.11 Prozent auf 81.10 EUR) und Basler (-2.90 Prozent auf 21.80 EUR) unter Druck.

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 273’397 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 5.256 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.95 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch