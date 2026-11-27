Am 27.11.2021 wurden Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 333.12 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.300 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 183.08 USD, da sich der Wert eines Meta Platforms (ex Facebook)-Anteils am 25.11.2026 auf 609.89 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 83.08 Prozent erhöht.

Meta Platforms (ex Facebook) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.55 Bio. USD. Damals wurde der erste Kurs eines Meta Platforms (ex Facebook)-Anteils bei 38.00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch