Das Colgate-Palmolive-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 66.53 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15.031 Colgate-Palmolive-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 99.66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’497.97 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 49.80 Prozent angewachsen.

Der Colgate-Palmolive-Wert an der Börse wurde auf 79.01 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch