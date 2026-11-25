Am Mittwoch notiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.46 Prozent tiefer bei 16’952.82 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 85.790 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0.017 Prozent leichter bei 17’028.67 Punkten, nach 17’031.51 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Mittwoch bei 17’138.44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16’921.27 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0.857 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, betrug der SDAX-Kurs 18’106.58 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, betrug der SDAX-Kurs 18’541.82 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16’159.14 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 2.32 Prozent zu Buche. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 15’733.78 Zählern.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit HelloFresh (+ 7.01 Prozent auf 3.37 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 6.11 Prozent auf 1.03 EUR), Grand City Properties (+ 5.36 Prozent auf 8.06 EUR), Sixt SE St (+ 3.93 Prozent auf 74.05 EUR) und Ottobock (+ 2.44 Prozent auf 39.85 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-7.40 Prozent auf 56.30 EUR), PNE (-6.31 Prozent auf 3.79 EUR), PVA TePla (-3.65 Prozent auf 23.78 EUR), Drägerwerk (-3.42 Prozent auf 124.20 EUR) und Basler (-3.34 Prozent auf 21.70 EUR) unter Druck.

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’322’441 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 5.256 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1.31 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch