SDAX 701259 / DE0009653386
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|Index-Bewegung
|
25.11.2026 15:58:20
Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags
Das macht der SDAX am Nachmittag.
Am Mittwoch notiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.46 Prozent tiefer bei 16’952.82 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 85.790 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0.017 Prozent leichter bei 17’028.67 Punkten, nach 17’031.51 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SDAX lag am Mittwoch bei 17’138.44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16’921.27 Punkten erreichte.
SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0.857 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, betrug der SDAX-Kurs 18’106.58 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, betrug der SDAX-Kurs 18’541.82 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16’159.14 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 2.32 Prozent zu Buche. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 15’733.78 Zählern.
SDAX-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit HelloFresh (+ 7.01 Prozent auf 3.37 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 6.11 Prozent auf 1.03 EUR), Grand City Properties (+ 5.36 Prozent auf 8.06 EUR), Sixt SE St (+ 3.93 Prozent auf 74.05 EUR) und Ottobock (+ 2.44 Prozent auf 39.85 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-7.40 Prozent auf 56.30 EUR), PNE (-6.31 Prozent auf 3.79 EUR), PVA TePla (-3.65 Prozent auf 23.78 EUR), Drägerwerk (-3.42 Prozent auf 124.20 EUR) und Basler (-3.34 Prozent auf 21.70 EUR) unter Druck.
Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’322’441 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 5.256 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der SDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1.31 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
HelloFresh am 25.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|16’880.78
|-0.89%
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich im Plus
In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.