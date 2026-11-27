Vor 3 Jahren wurde das Berkshire Hathaway-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 361.34 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27.675 Berkshire Hathaway-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 579.32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’032.55 USD wert. Mit einer Performance von +60.33 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Berkshire Hathaway belief sich zuletzt auf 1.23 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch