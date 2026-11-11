Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882
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Grand City Properties Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Grand City Properties mit einem Kursziel von 7,30 Euro auf "Hold" belassen. Die operativen Kennziffern des Immobilienunternehmens wirkten weiterhin gesund, schrieb Stephanie Dossmann am Mittwoch. Noch wichtiger sei aber die LEG-Beteiligung wegen ihrer positiven Wirkung auf den operativen Gewinn (FFO). Eine deutliche Anhebung der Prognose für 2026 sei davon unterstützt worden./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 02:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Hold
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
7.30 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
7.72 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.44%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
7.77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.05%
|
Analyst Name::
Stephanie Dossmann
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
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