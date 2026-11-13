Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882
7.02CHF
-0.13CHF
-1.82 %
11:10:49
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.11.2026 09:21:55
Grand City Properties Neutral
Grand City Properties
7.02 CHF -1.82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 8 auf 7,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2027 winke Auftrieb durch die LEG-Beteiligung, schrieb Jonathan Kownator am Donnerstag. Der Finanzierungs-Gegenwind blase Grand City aber weiter entgegen./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 15:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
7.70 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
7.57 €
|
Abst. Kursziel*:
1.72%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
7.59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.45%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Grand City Properties S.A.
|
12.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX mittags (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag in Grün (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Was Analysten von der Grand City Properties-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
22.10.26
|SDAX aktuell: SDAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.ch)
Analysen zu Grand City Properties S.A.
|09:21
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|14.11.24
|Grand City Properties Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Grand City Properties S.A.
|7.03
|-1.65%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:09
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eckert & Ziegler Buy
|10:05
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
CANCOM Hold
|10:00
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Dürr Hold
|09:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|09:43
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
GFT Buy
|09:43
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Sixt Buy
|09:42
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
grenke Buy