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27.11.2026 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Nike-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 5 Jahren wurden Nike-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 168.02 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.595 Nike-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 36.66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21.82 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 78.18 Prozent eingebüsst.
Die Marktkapitalisierung von Nike belief sich zuletzt auf 54.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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