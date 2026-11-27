Heute vor 5 Jahren wurde das Starbucks-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 110.66 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Starbucks-Papier investiert hätte, befänden sich nun 90.367 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 107.74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’736.13 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2.64 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Starbucks eine Börsenbewertung in Höhe von 122.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch