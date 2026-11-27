Heute vor 5 Jahren wurden HP-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 34.58 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.892 HP-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 90.08 USD, da sich der Wert einer HP-Aktie am 25.11.2026 auf 31.15 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 9.92 Prozent eingebüsst.

HP wurde am Markt mit 28.01 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch