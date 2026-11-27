|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrativer HP-Einstieg?
|
27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HP von vor 5 Jahren angefallen
Investoren, die vor Jahren in HP-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren wurden HP-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 34.58 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.892 HP-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 90.08 USD, da sich der Wert einer HP-Aktie am 25.11.2026 auf 31.15 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 9.92 Prozent eingebüsst.
HP wurde am Markt mit 28.01 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|
27.11.26
|Freundlicher Handel: S&P 500-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
25.11.26
|NYSE-Handel S&P 500 letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
25.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittwochmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Ausblick: HP präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.11.26
|S&P 500-Wert HP-Aktie: Hätte sich ein Investment in HP vor 3 Jahren inzwischen rentiert? (finanzen.ch)
|
13.11.26
|S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HP von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
Analysen zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Plus -- SMI verabschiedet sich mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.