Schwacher Handel: SLI fällt schlussendlich

Schlussendlich notierte der SLI im SIX-Handel 0.29 Prozent schwächer bei 2’247.21 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.311 Prozent auf 2’260.71 Punkte an der Kurstafel, nach 2’253.70 Punkten am Vortag.

Bei 2’244.73 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2’263.35 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 0.686 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2’310.30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2’231.24 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 23.09.2025, den Stand von 1’990.67 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.47 Prozent nach oben. Bei 2’352.31 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1’915.56 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Logitech (+ 2.37 Prozent auf 88.00 CHF), Sonova (+ 1.00 Prozent auf 242.00 CHF), Novartis (+ 0.98 Prozent auf 117.60 CHF), Sandoz (+ 0.90 Prozent auf 71.40 CHF) und Swiss Re (+ 0.90 Prozent auf 139.80 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Sika (-2.06 Prozent auf 185.00 CHF), Galderma (-1.77 Prozent auf 160.90 CHF), Helvetia Baloise (-1.73 Prozent auf 215.80 CHF), UBS (-1.71 Prozent auf 39.64 CHF) und Givaudan (-1.30 Prozent auf 3’419.00 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 6’841’303 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 309.129 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.34 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch