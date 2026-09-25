Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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25.09.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Givaudan gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Givaudan-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 3'441,00 CHF.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 3'441,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'983 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 3'452,00 CHF erreichte die Givaudan-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3'422,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Givaudan-Aktien beläuft sich auf 439 Stück.
Am 23.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3'592,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,39 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 2'566,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,43 Prozent würde die Givaudan-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Givaudan-Aktionäre betrug im Jahr 2025 72,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 73,75 CHF belaufen.
Die Givaudan-Bilanz für Q4 2026 wird am 22.01.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.
In der Givaudan-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 119,30 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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