SMI-Handel aktuell: SMI bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus

Am Freitag geht es im SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0.57 Prozent auf 13’985.36 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.578 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.535 Prozent höher bei 13’980.23 Punkten in den Freitagshandel, nach 13’905.82 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 13’960.42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13’994.32 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 0.820 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 25.08.2026, den Wert von 14’525.29 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 14’231.96 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 25.09.2025, einen Stand von 11’875.80 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5.57 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14’669.51 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.19 Prozent auf 82.26 CHF), UBS (+ 2.03 Prozent auf 40.22 CHF), Galderma (+ 1.66 Prozent auf 164.95 CHF), Richemont (+ 1.08 Prozent auf 172.45 CHF) und Givaudan (+ 1.03 Prozent auf 3’441.00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Nestlé (-0.35 Prozent auf 77.67 CHF), Sandoz (-0.34 Prozent auf 70.54 CHF), Novartis (+ 0.03 Prozent auf 119.00 CHF), Roche (+ 0.17 Prozent auf 364.00 CHF) und Swiss Re (+ 0.25 Prozent auf 142.45 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 360’640 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 306.046 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.62 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch