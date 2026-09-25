Givaudan Aktie News: Givaudan am Freitagmittag gefragt

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Givaudan zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 3'444,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'971 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Givaudan-Aktie bei 3'476,00 CHF. Bei 3'422,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1'847 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3'592,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 4,30 Prozent Plus fehlen der Givaudan-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2'566,00 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 34,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Givaudan-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 73,75 CHF belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 28.01.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 119,30 CHF je Aktie in den Givaudan-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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