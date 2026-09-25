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25.09.2026 16:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan am Freitagnachmittag im Plus

Givaudan Aktie News: Givaudan am Freitagnachmittag im Plus

Die Aktie von Givaudan gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Givaudan konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 3'430,00 CHF.

Givaudan
3441.88 CHF 0.32%
Kaufen Verkaufen

Die Givaudan-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 3'430,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'943 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Givaudan-Aktie bei 3'476,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 3'422,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'218 Givaudan-Aktien.

Bei 3'592,00 CHF markierte der Titel am 23.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,72 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2'566,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 73,75 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 22.01.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 28.01.2028.

In der Givaudan-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 119,30 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Givaudan AG 3’447.00 1.20% Givaudan AG

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