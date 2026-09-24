SMI 998089 / CH0009980894
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24.09.2026 15:58:17
SMI aktuell: SMI liegt im Plus
Das macht das Börsenbarometer in Zürich.
Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0.01 Prozent fester bei 13’923.44 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.588 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.229 Prozent auf 13’889.89 Punkte an der Kurstafel, nach 13’921.72 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13’932.70 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13’840.69 Zählern.
SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0.374 Prozent nach oben. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 24.08.2026, den Stand von 14’447.19 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14’117.75 Punkten gehandelt. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 24.09.2025, den Stand von 11’978.83 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.10 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14’669.51 Punkte. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Novartis (+ 1.33 Prozent auf 119.16 CHF), Swiss Re (+ 1.29 Prozent auf 141.60 CHF), Nestlé (+ 0.89 Prozent auf 77.79 CHF), Lonza (+ 0.78 Prozent auf 566.20 CHF) und Givaudan (+ 0.70 Prozent auf 3’443.00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Logitech (-5.45 Prozent auf 83.20 CHF), Partners Group (-4.07 Prozent auf 599.00 CHF), Sika (-1.89 Prozent auf 181.50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.43 Prozent auf 81.24 CHF) und UBS (-1.19 Prozent auf 39.17 CHF).
Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3’520’287 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 308.799 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.26 erwartet. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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