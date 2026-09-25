Analyse: Overweight-Bewertung für Givaudan-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti zog am Freitag ein vorsichtig optimistisches Fazit der Global Beauty Conference der US-Bank. Das Geschäft mit Schönheitspflege bleibe insgesamt relativ robust. Koreanische Kosmetik (K-Beauty) erfreue sich mit starken Innovationen und rasentem Entwicklungstempo global wachsender Beliebtheit und auch die westlichen Konzerne nähmen den Trend auf. Zudem gebe es immer mehr Verknüpfungen zwischen Beauty und Gesundheit. Der Leiter des Bereichs edle Düfte, Xavier Renard, sei Sorgen vor schwächerem Wachstum entgegengetreten, schrieb Pannuti. Das Duftstoffgeschäft sei nie stärker gewesen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Givaudan-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 09:36 Uhr ging es für das Givaudan-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1.0 Prozent auf 3’440.00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Givaudan-Aktien beläuft sich auf 670 Stück. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 12.4 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 01:20 / BST



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