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Kursentwicklung im Fokus 23.09.2026 15:58:23

SIX-Handel: SMI präsentiert sich am Nachmittag fester

SIX-Handel: SMI präsentiert sich am Nachmittag fester

Der SMI zeigt sich aktuell wenig verändert.

Am Mittwoch notiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0.15 Prozent fester bei 13’974.28 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.587 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.336 Prozent auf 14’000.25 Punkte an der Kurstafel, nach 13’953.39 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13’919.93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14’031.29 Einheiten.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 0.740 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14’456.98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13’910.70 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12’102.61 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.49 Prozent zu. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12’053.51 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Novartis (+ 1.39 Prozent auf 118.08 CHF), Sandoz (+ 1.16 Prozent auf 71.58 CHF), Roche (+ 1.07 Prozent auf 368.00 CHF), Logitech (+ 1.02 Prozent auf 86.84 CHF) und Swiss Re (+ 1.01 Prozent auf 139.95 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Sika (-1.99 Prozent auf 185.15 CHF), UBS (-1.56 Prozent auf 39.70 CHF), Amrize (-1.13 Prozent auf 31.48 CHF), Swiss Life (-1.07 Prozent auf 906.20 CHF) und Givaudan (-0.92 Prozent auf 3’432.00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 3’909’827 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 309.129 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.16 erwartet. Mit 7.34 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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