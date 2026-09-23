Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
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23.09.2026 17:58:17
SIX-Handel SMI schliesst mit Verlusten
Der SMI zeigte sich letztendlich im Minus.
Am Mittwoch notierte der SMI via SIX letztendlich 0.23 Prozent schwächer bei 13’921.72 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1.587 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.336 Prozent fester bei 14’000.25 Punkten, nach 13’953.39 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13’918.55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14’031.29 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des SMI
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0.362 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, notierte der SMI bei 14’456.98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13’910.70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12’102.61 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 5.09 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14’669.51 Punkte. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Logitech (+ 2.37 Prozent auf 88.00 CHF), Novartis (+ 0.98 Prozent auf 117.60 CHF), Sandoz (+ 0.90) Prozent auf 71.40 CHF), Swiss Re (+ 0.90 Prozent auf 139.80 CHF) und Alcon (+ 0.48 Prozent auf 54.02 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Sika (-2.06 Prozent auf 185.00 CHF), Galderma (-1.77 Prozent auf 160.90 CHF), UBS (-1.71 Prozent auf 39.64 CHF), Givaudan (-1.30 Prozent auf 3’419.00 CHF) und Amrize (-1.26 Prozent auf 31.44 CHF).
SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 6’841’303 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 309.129 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.
SMI-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.16 erwartet. Mit 7.34 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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