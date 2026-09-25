Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Qualität im Blick
|
25.09.2026 13:17:00
Airbus-Aktie fällt: Flugzeugbauer kämpft mit neuem Qualitätsproblem bei A321neo - 'Kein Sicherheitsmangel'
Airbus hat bei einigen A321neo-Abweichungen beim Oberflächenschutz der Rumpfstruktur festgestellt. Der Konzern sieht darin kein Sicherheitsproblem.
Es handele sich jedoch nicht um ein Sicherheitsproblem. Airbus habe bereits eine Lösung entwickelt. Dabei müssten die Träger nicht ausgebaut werden. Die betroffenen Flugzeuge könnten weiter betrieben werden. Das Fachmedium "The Air Current" hatte von mehreren Hundert Flugzeugen mit unzureichendem Korrosionsschutz berichtet.
Weitere Qualitätsprobleme bei Airbus
Während US-Konkurrent Boeing seit Jahren mit den Folgen mehrerer Unglücke und Qualitätsproblemen kämpft, ringt auch Airbus mit Schwachstellen. Erst Anfang des Monats hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass der europäische Flugzeugbauer Qualitätsmängel im Heckbereich seines grösseren A330neo festgestellt habe.
Die Auslieferung des Modells kam zwischen Juni und August nahezu zum Erliegen. 2025 hatte Airbus zudem fehlerhafte Rumpfverkleidungen bei Jets der A320-Familie entdeckt, seiner meistverkauften Flugzeugreihe. Der Konzern musste kurz vor dem Jahresende sein Auslieferungsziel senken.
Die Airbus-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 2,39 Prozent auf 189,74 Euro.
TOULOUSE/HAMBURG (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12:26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
12:26
|Freitagshandel in Paris: Anleger lassen CAC 40 mittags steigen (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX im Aufwind (finanzen.ch)
|
12:13
|Hold-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc. (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Airbus SE
|11:19
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:19
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:19
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI mit Gewinnen -- DAX ebenfalls mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.