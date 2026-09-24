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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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24.09.2026 16:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagnachmittag fester

Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Givaudan gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 3'431,00 CHF zu.

Givaudan
3430.82 CHF 0.59%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Givaudan zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 3'431,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'946 Punkten tendiert. Die Givaudan-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3'456,00 CHF aus. Mit einem Wert von 3'408,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'300 Givaudan-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3'592,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Givaudan-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 72,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 73,75 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Givaudan-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 28.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Givaudan ein EPS in Höhe von 119,30 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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22.09.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
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03.09.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
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