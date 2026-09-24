Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.09.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan verteuert sich am Mittag
Die Aktie von Givaudan gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Givaudan-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 3'430,00 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die Givaudan-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 3'430,00 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'903 Punkten liegt. Bei 3'431,00 CHF erreichte die Givaudan-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 3'408,00 CHF. Bisher wurden heute 1'763 Givaudan-Aktien gehandelt.
Am 23.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3'592,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 2'566,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 72,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 73,75 CHF je Givaudan-Aktie.
Voraussichtlich am 22.01.2027 dürfte Givaudan Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 28.01.2028 dürfte Givaudan die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Givaudan im Jahr 2026 119,30 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie
Buy-Note für Givaudan-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Givaudan-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Givaudan AG
|
16:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
12:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan verteuert sich am Mittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel: SLI fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
23.09.26
|SIX-Handel SMI schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
23.09.26
|SIX-Handel: SMI präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|22.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|22.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|22.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|18.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|18.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheidung: SMI etwas fester -- DAX kaum verändert -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legt leicht zu, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. An der Wall Street geht es abwärts. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.