Givaudan Aktie News: Givaudan verteuert sich am Mittag

Um 12:28 Uhr wies die Givaudan-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 3'430,00 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'903 Punkten liegt. Bei 3'431,00 CHF erreichte die Givaudan-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 3'408,00 CHF. Bisher wurden heute 1'763 Givaudan-Aktien gehandelt.

Am 23.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3'592,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 2'566,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 72,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 73,75 CHF je Givaudan-Aktie.

Voraussichtlich am 22.01.2027 dürfte Givaudan Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 28.01.2028 dürfte Givaudan die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Givaudan im Jahr 2026 119,30 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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