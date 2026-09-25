EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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EVOTEC SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evotec nach einem Gespräch mit dem Konzernchef Christian Wojczewski mit einem Kursziel von 3,60 Euro auf "Hold" belassen. Bei dem Wirkstoffforscher werde wissenschaftliche Exzellenz überlagert von einer kommerziellen Neuausrichtung und verzögerten Meilensteinen, schrieb Christian Ehmann am Donnerstag. Ihm mangelt es an Planbarkeit, was die Umsatzentwicklung betrifft./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EVOTEC SE Hold
|
Unternehmen:
EVOTEC SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
3.60 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
2.72 €
|
Abst. Kursziel*:
32.16%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
2.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.25%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EVOTEC SE
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23.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
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|SDAX aktuell: SDAX am Mittag in Rot (finanzen.ch)
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22.09.26
|Freundlicher Handel: SDAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
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|16.07.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
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|EVOTEC Hold
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