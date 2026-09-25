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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evotec nach einem Gespräch mit dem Konzernchef Christian Wojczewski mit einem Kursziel von 3,60 Euro auf "Hold" belassen. Bei dem Wirkstoffforscher werde wissenschaftliche Exzellenz überlagert von einer kommerziellen Neuausrichtung und verzögerten Meilensteinen, schrieb Christian Ehmann am Donnerstag. Ihm mangelt es an Planbarkeit, was die Umsatzentwicklung betrifft./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 16:13 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.