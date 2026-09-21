Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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21.09.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Mittag nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Givaudan. Das Papier von Givaudan konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 3,3 Prozent auf 3'356,00 CHF.
Die Givaudan-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 3'356,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'940 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Givaudan-Aktie bei 3'382,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3'262,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 6'092 Givaudan-Aktien den Besitzer.
Am 23.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3'592,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 6,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 2'566,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 73,75 CHF. Im Vorjahr hatte Givaudan 72,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Givaudan wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Givaudan möglicherweise am 28.01.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Givaudan im Jahr 2026 117,82 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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