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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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Rentables Givaudan-Investment? 21.09.2026 10:02:30

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Givaudan-Investition von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Givaudan-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Givaudan-Aktie Investoren gebracht.

Givaudan
3362.83 CHF 2.94%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Givaudan-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3’315.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.030 Givaudan-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Givaudan-Aktie auf 3’249.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98.01 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1.99 Prozent verringert.

Givaudan wurde am Markt mit 29.98 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
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