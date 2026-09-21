Gute Stimmung in Zürich: SMI mit Zuschlägen

Um 12:09 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 1.18 Prozent auf 13’948.73 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 1.559 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.615 Prozent auf 13’871.57 Punkte an der Kurstafel, nach 13’786.72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13’849.68 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13’948.98 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, notierte der SMI bei 14’456.98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Wert von 13’774.02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, lag der SMI bei 12’109.67 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5.29 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Givaudan (+ 3.29 Prozent auf 3’356.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3.15 Prozent auf 82.54 CHF), Logitech (+ 2.89 Prozent auf 85.46 CHF), Galderma (+ 2.02 Prozent auf 161.35 CHF) und Sika (+ 1.67 Prozent auf 185.50 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Holcim (-0.41 Prozent auf 67.28 CHF), Geberit (-0.41 Prozent auf 536.80 CHF), Swiss Re (-0.11 Prozent auf 138.60 CHF), Sandoz (+ 0.03 Prozent auf 68.64 CHF) und Zurich Insurance (+ 0.44 Prozent auf 599.20 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’378’777 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 300.430 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.16 erwartet. Mit 7.31 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch