Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC auf ?Underweight? mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Ein Vergütungsvorschlag für Dialysebehandlungen in den USA sei enttäuschend, schrieb David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt sei besorgt, dass eine Erhöhung um 1,1 Prozent nicht ausreicht, um den Kostenanstieg abzudecken. Unter anderem aufgrund der Mitbündelung von Phosphatbindern werde es am Ende aber auf eine höhere Anhebung herauslaufen. Die negative Börsenreaktion hält er daher für übertrieben - die Gewinnerwartungen an das kommende Jahr seien aber weiterhin zu hoch./rob/tih/tav ;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
37.40 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
40.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.08%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
40.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.47%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen LUS-DAX am Donnerstagnachmittag steigen (finanzen.ch)
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15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der DAX nachmittags (finanzen.ch)
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|Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Sell (finanzen.ch)
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|EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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12:26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Mittag freundlich (finanzen.ch)
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12:26
|DAX aktuell: DAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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09:29
|Freundlicher Handel: DAX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
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09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|14:53
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:30
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|UBS AG
|22.06.26
|Fresenius Medical Care Neutral
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|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|01.06.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|14:53
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:30
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|22.06.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|01.06.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|14:53
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:30
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|09.06.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|01.06.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
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