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07.05.2026 13:41:38

Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight

Fresenius Medical Care
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC nach Zahlen von 46,50 auf 46,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Der Dialysespezialist habe nicht gerade den besten Start ins Jahr gehabt, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er aktualisierte daher seine Schätzungen./ck/rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 21:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
46.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
36.17 € 		Abst. Kursziel*:
27.18%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
36.71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.31%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
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13:41 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
06.05.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.05.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
06.05.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
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