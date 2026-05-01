Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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07.05.2026 13:41:38
Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
Fresenius Medical Care
33.59 CHF 2.41%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC nach Zahlen von 46,50 auf 46,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Der Dialysespezialist habe nicht gerade den besten Start ins Jahr gehabt, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er aktualisierte daher seine Schätzungen./ck/rob/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 21:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
36.17 €
|
Abst. Kursziel*:
27.18%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
36.71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.31%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Sell von UBS AG für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie (finanzen.ch)
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Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
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|Barclays Capital
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|06.05.26
|Fresenius Medical Care Hold
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|06.05.26
|Fresenius Medical Care Sell
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|06.05.26
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|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
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|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
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|Goldman Sachs Group Inc.
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