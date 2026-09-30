Jefferies & Company Inc. beurteilt Siemens Healthineers-Aktie mit Buy

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Jüngste Signale deuteten auf mehr Dynamik im Bereich Bildgebung im Schlussquartal des Geschäftsjahres hin, schrieb Julien Dormois in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Bilanz am 5. November. Er sieht die Münchner auf einem guten Weg in Richtung der Jahresziele. Eine weitere Neubewertung hänge wohl von den Signalen für das Geschäftsjahr 2027 ab.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens Healthineers-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 11:21 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0.6 Prozent auf 38.43 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 30.11 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 113’836 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 12.4 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 20:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 20:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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